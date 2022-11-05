В Курчатове Курской области горел автомобиль

Пожар произошел утром 5 ноября Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 5 ноября в 7:58. В Курчатове на территории Промзоны горел автомобиль.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции и работники скорой помощи.

По прибытии в 08:02 огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано 08:05, справиться с огнем удалось в 08:08. Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники.

В региональном ГУ МЧС говорят, в результате пожара огнем поврежден автомобиль «Зил». Пострадавших нет.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».