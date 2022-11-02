За сутки ковид подтвердился у 51 курянина

В регионе продолжают фиксировать случаи заражения Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 2 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 148 139 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 51 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 133 человека, на ИВЛ – семь (шесть – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2523 человека. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что днем ранее от осложнений ковид в регионе умерла женщина 92 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.