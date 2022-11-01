92-летняя курянка умерла от ковид

В регионе продолжается вакцинация Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 1 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 148 088 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 57 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 151 человек, на ИВЛ – семь (шесть – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день от ковид с начала пандемии в регионе скончались 2523 человека. В том числе за последние сутки - женщина 92 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.