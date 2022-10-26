Под Курском пожар сильно повредил жилой дом

Во время пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 26 октября в 00:14. В селе Веретенино Железногорского района горел дом.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 00:32, справиться с огнем удалось в 00:40. Пожар тушили 16 человек и семь единиц техники.

В региональном ГУ МЧС сообщают, в результате пожара в деревянном доме размером 48 квадратных метров сгорела и обрушилась кровля на всей площади, в коридоре размером восемь квадратных метров повреждены стены и потолок на всей площади. Пострадавших нет. Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».