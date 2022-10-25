В СВО погиб 43-летний доброволец из Курской области

В регионе продолжается частичная мобилизация Фото: Светлана ВОЛКОВА

На днях в Золотухинском районе Курской области простились с Рустамом Аслановым. Гвардии старший сержант погиб 9 октября в городе Сватово ЛНР, пытаясь вынести с поля боя раненого товарища, сообщили в администрации Курской области.

Рустам Мамедович родился в 1979 года в Узбекской ССР. В мае 1990 года семья Аслановых переехала в Курскую область в село 1-е Новоспасское, где Рустам закончил школу и после службы в армии работал на сельхозпредприятии.

В сентябре Рустам Асланов ушел добровольцем в зону проведения СВО и погиб, спасая товарища. В памяти односельчан Рустам Мамедович остался, как человек, готовый всегда прийти на помощь, добрый, отзывчивый, уважающий старшее поколение. Соболезнуем родным и близким героя. Светлая память.

Ранее КП сообщала, что в Курске работает Центр экстренной психологической помощи.

Здесь помогают военнослужащим и их близким. Специалисты оказывают им психологическую и социальную поддержку,