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Общество25 октября 2022 6:33

В Курске работает Центр экстренной психологической помощи военнослужащим

В группе кратковременного пребывания здесь могут находиться дети
Ольга ДАНИЛОВА
В Центре предлагают помощь военным и их семьям

В Центре предлагают помощь военным и их семьям

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске работает Центр экстренной психологической помощи.

Здесь помогают военнослужащим и их близким. Специалисты оказывают им психологическую и социальную поддержку, сообщает мэрия Курска.

Кабинеты психологической помощи работают по предварительной записи с 9.00 до 17.00. В группе кратковременного пребывания Центра экстренной психологической помощи могут с 8.00 до 18.00 находиться дети.

Телефон Центра экстренной психологической помощи — 34-21-60, телефон горячей линии — 8-800-2000-122.

Ранее КП сообщала, что в приграничных селах Курской области, которые подверглись обстрелам ВСУ, продолжают восстановительные работы. Так, за минувшую неделю новый шифер уложили на кровлях четырех домов и одной хозпостройки, а также заменили десять окон, установили четыре стеклопакета и остеклили 17 квадратных метров деревянных окон. Также строители смонтировали 17 метров заборов, установили четыре двери, уложили девять квадратных метров керамогранитной плитки.

Осталось восстановить 27 частных домов. Необходимо отремонтировать 12 фасадов, 18 кровель жилых домов и семь на хозпостройках, а также восстановить 21 поврежденный забор.