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Общество24 октября 2022 12:13

В Курской области осталось восстановить 27 частных домов, которые пострадали от обстрелов ВСУ

В приграничных селах региона продолжают ремонтные работы
Кристина ГОРБАТЕНКО
Всего с начала СВО отремонтировано 307 частных домов

Всего с начала СВО отремонтировано 307 частных домов

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В приграничных селах Курской области, которые подверглись обстрелам ВСУ, продолжают восстановительные работы. Так, за минувшую неделю новый шифер уложили на кровлях четырех домов и одной хозпостройки, а также заменили десять окон, установили четыре стеклопакета и остеклили 17 квадратных метров деревянных окон. Также строители смонтировали 17 метров заборов, установили четыре двери, уложили девять квадратных метров керамогранитной плитки.

Осталось восстановить 27 частных домов. Необходимо отремонтировать 12 фасадов, 18 кровель жилых домов и семь на хозпостройках, а также восстановить 21 поврежденный забор.

Как сообщают в обладминистрации, всего с начала специальной военной операции в пяти муниципальных образованиях Курской области отремонтировано 19 многоквартирных и 307 частных домов, два магазина, пят объектов социальной и культурной сферы.