В Курской области продолжает снижаться ковид-статистика

Курянам предлагают сделать прививки от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 24 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 147 627 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 48 - за минувшие сутки. Днем ранее ковид подтвердился у 53 курян, а одна женщина умерла от осложнений заболевания.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 143 человека, на ИВЛ – трое (инвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день от осложнений ковид в регионе скончались 2520 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.