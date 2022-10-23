В Курской области скончалась 81-летняя женщина с коронавирусом

У 53 жителей Курской области выявили коронавирус за минувшие сутки. По данным оперштаба на 23 октября, всего в регионе зарегистрировали 147 579 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 136 человек, на ИВЛ – четверо (3 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным сведениям, за сутки скончалась еще одна пациентка с коронавирусом. Женщине был 81 год. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Всего за время пандемии в Курской области зафиксировали 2520 летальных случаев.