В Курске у памятника Свиридову на улице Ленина демонтировали светильники

Светильники появились в августе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В августе на улице Ленина возле памятника Георгию Свиридову в Курске появились необычные светильники. Декоративный элемент вызывал неоднозначное мнение у курян. И вот, утром 20 октября, уличную конструкцию демонтировали.

В комитете городского хозяйства сказали, что в ближайшее время светильники установят в парке Железнодорожников. Они появятся вдоль пешеходной дорожки в парке.

Благоустройство Курска продолжается, ранее КП сообщала, что в 2022 году, в ходе экологических акций «Лес Победы», «Зеленая Россия» и «Семейная аллея», в Курской области железнодорожники высадили 550 деревьев и кустарников. В экоакциях приняли участие свыше полутора тысяч работников столичной магистрали.

Теперь территории предприятий Курского железнодорожного узла и парковые зоны украшают молодые саженцы туи, липы, сосны, рябины и сирени.