Курские железнодорожники высадили более 500 деревьев и кустарников

Также благоустроили более 140 тысяч квадратных метров территорий Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2022 году, в ходе экологических акций «Лес Победы», «Зеленая Россия» и «Семейная аллея», в Курской области железнодорожники высадили 550 деревьев и кустарников. В экоакциях приняли участие свыше полутора тысяч работников столичной магистрали.

Теперь территории предприятий Курского железнодорожного узла и парковые зоны украшают молодые саженцы туи, липы, сосны, рябины и сирени.

Также, в региональном комитете транспорта и дорог сообщают, что железнодорожники благоустроили более 140 тысяч квадратных метров территорий, в том числе городские, граничащие с железной дорогой. Они убрали десять несанкционированных свалок и вывезли более шести тонн мусора.