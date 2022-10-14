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Общество14 октября 2022 12:47

Курские железнодорожники высадили более 500 деревьев и кустарников

В экоакциях приняли участие свыше полутора тысяч человек
Кристина ГОРБАТЕНКО
Также благоустроили более 140 тысяч квадратных метров территорий

Также благоустроили более 140 тысяч квадратных метров территорий

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2022 году, в ходе экологических акций «Лес Победы», «Зеленая Россия» и «Семейная аллея», в Курской области железнодорожники высадили 550 деревьев и кустарников. В экоакциях приняли участие свыше полутора тысяч работников столичной магистрали.

Теперь территории предприятий Курского железнодорожного узла и парковые зоны украшают молодые саженцы туи, липы, сосны, рябины и сирени.

Также, в региональном комитете транспорта и дорог сообщают, что железнодорожники благоустроили более 140 тысяч квадратных метров территорий, в том числе городские, граничащие с железной дорогой. Они убрали десять несанкционированных свалок и вывезли более шести тонн мусора.