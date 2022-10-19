Анатолий Лотков назначен на должность председателя комитета дорожного хозяйства Курска

В мэрии очередные кадровые назначения Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 19 октября на должность председателя комитета дорожного хозяйства Курска назначен Анатолий Лотков. Об этом сообщили в городской администрации.

До этого Анатолий занимал должность директора городского Управления капитального строительства.

Ранее КП сообщала, что Николай Сметанников покинул пост председателя комитета дорожного хозяйства города. Об этом 18 октября сказали в мэрии Курска.

На эту должность он был назначен 13 мая 2021 года. С 18 октября 2022 года Николай Сметанников покидает свой пост по собственному желанию.