Председатель дорожного хозяйства Курска уволился по собственному желанию

Мэрию добровольно покинул еще один чиновник Фото: Светлана ВОЛКОВА

Николай Сметанников покинул пост председателя комитета дорожного хозяйства города. Об этом 18 октября сообщили в мэрии Курска.

На эту должность он был назначен 13 мая 2021 года. С 18 октября 2022 года Николай Сметанников покидает свой пост по собственному желанию.

Ранее КП сообщала, что в Золотухинском районе приступили к ремонту дороги «Золотухино-Казанка»-Коптевка. Объект включен в план реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год.

Специалисты планируют уложить более 6 тыс. тонн асфальтобетонной смеси выравнивающего слоя до конца текущей недели. Затем проведут устройство верхнего слоя дорожного покрытия.