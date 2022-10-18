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Деловой Курск18 октября 2022 9:25

Председатель дорожного хозяйства Курска уволился по собственному желанию

Николай Сметанников проработал в этой должности около полутора лет
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Мэрию добровольно покинул еще один чиновник

Мэрию добровольно покинул еще один чиновник

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Николай Сметанников покинул пост председателя комитета дорожного хозяйства города. Об этом 18 октября сообщили в мэрии Курска.

На эту должность он был назначен 13 мая 2021 года. С 18 октября 2022 года Николай Сметанников покидает свой пост по собственному желанию.

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