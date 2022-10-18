В СВО погиб курский медик

Сергей закончил Льговское медицинское училище Фото: предоставлено пресс-службой

25 сентября при оказании помощи раненому солдату погиб наш земляк – военный фельдшер Сергей Клецов. Сергей закончил Льговское медицинское училище в 2014 году. Работал в службе скорой медицинской помощи. С первых дней специальной военной операции подписал контракт и служил военным фельдшером, сообщили в администрации региона.

За всю службу он ни разу не взял в руки оружие. Помогал солдатам и простым людям. Последнее место его дислокации – Красный Лиман. Там Сергей получил смертельное ранение при оказании помощи раненому солдату. Выражаем соболезнования родным и близким... Светлая память.

Ранее КП сообщала, что курянин, ефрейтор Ярослав Юльевич Ниязов погиб при выполнении боевых задач на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Также в ходе проведения специальной военной операции погиб курянин - подполковник Дмитрий Проскурин.

Дмитрий Станиславович – уроженец Тимского района, выпускник Военной Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.