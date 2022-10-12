Курские чиновники купили для Росгвардии беспилотник

Беспилотник предназначен для выполнения служебно-боевых задач, сказали в Доме Советов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Представители областного комитета по управлению имуществом передали Управлению Росгвардии по Курской области беспилотный летательный аппарат, приобретенный за счет внебюджетных источников. Беспилотник предназначен для выполнения служебно-боевых задач, сказали в Доме Советов.

- Отметим, что регион продолжает оказывать гуманитарную помощь военнослужащим, которые несут боевое дежурство в приграничных районах и участвуют в проведении специальной военной операции. Сбор гуманитарной помощи ведется на базе Аварийно-спасательной службы Курской области, также помощь оказывают курские предприятия и индивидуальные предприниматели, - добавили в обладминистрации.

Ранее КП сообщала, что курские предприятия готовы выпускать продукцию для армии, сообщили в администрации региона. Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев и председатель областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксёнов побывали на нескольких предприятиях, которые уже перепрофилировали производство, оценили мощности, узнали о планах .

- У администрации Курской области есть опыт оперативно реагировать и быстро перестраивать работу. Подобная ситуация возникла два года назад, когда мы столкнулись с пандемией. Мы находились в режиме дефицита СИЗов. Тогда текстильные производства в короткие сроки стали выпускать необходимую продукцию. Сегодня уже 21 предприятие готово работать на нужды Минобороны. Кто-то пока на этапе подготовки, закупает сырье, а кто-то уже поменял вид деятельности, - сказал замгубернатора Сергей Стародубцев.