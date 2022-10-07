В ходе СВО погиб курянин Сергей Шепелев

В регионе продолжается частичная мобилизация Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянин Сергей Шепелев погиб во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили 7 октября в администрации Курска.

Сергею исполнилось 26 лет. После службы в армии проходил контрактную службу ефрейтором во взводе РХБ разведки.

- Сергей Шепелев погиб, храбро и мужественно выполняя свой воинский долг. Администрация города и глава Курска выражают соболезнования родным и близким героя. Светлая память! - добавили в мэрии Курска.

6 октября КП сообщала, что в ходе специальной военной операции погибли два курянина.

Младший сержант Владимир Дмитриевич Анащенко погиб при выполнении специального задания в ходе военной операции на Украине. Владимиру было 48 лет. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Курянин Александр Владимирович Трубачев погиб в ходе специальной военной операции.

Александру было 46 лет. Несколько раз опытный военный был в Чеченской республике, был командиром подразделения войсковой разведки. Помимо этого курянин проходил службу и в республике Ингушетия.

С февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции. Погиб на Украине в ходе выполнения боевого задания.