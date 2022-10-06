В Курске тепло дали в 342 домах

Подключение идет поэтапно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Теплоэнергетики продолжают подключать отопление в Курске.

Как сообщают в компании ПАО «Квадра», продолжается подключение потребителей к центральной системе теплоснабжения. На это утро управляющие компании и жилищно-эксплуатационные организации подали тепло 1032 зданиям.

В их числе — 90 детсадов, 93 школы, 114 лечебных учреждений и 342 дома.

- Централизованное подключение жилых домов к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденными графиками начнется 5 октября, объектов коммерции и промышленности — 7 октября, - добавили в мэрии.

- Подключение социальных учреждений, жилого фонда и коммерческих объектов будет идти поэтапно в течение пяти дней в соответствии с графиками, согласованными с городской администрацией. Важное условие для подачи тепла – техническая готовность систем отопления зданий к работе в отопительном сезоне, – сообщил управляющий директор филиала Евгений Артемов.