Когда дадут тепло в Курске?

Из-за постоянных дождей куряне жалуются на сырость и холод в квартирах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Многие куряне жалуются на сырость и холод в квартирах. По прогнозу в ближайшие дни в регионе продолжат идти дожди. Так, сегодня днем будет +11, пасмурно и дождливо.

Специалисты Курского филиала ПАО «Квадра» перевели энергообъекты компании на зимний режим работы и приступили к централизованной подаче отопления, сообщает пресс-служба компании.

Как сообщают теплоэнергетики, на утро 4 октября подано тепло в 340 социальных учреждений Курска, в том числе в 88 детсадов, 81 школу и 91 лечебное учреждение.

- Централизованное подключение жилых домов к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденными графиками начнется 5 октября, объектов коммерции и промышленности — 7 октября, - добавили в мэрии.

- Подключение социальных учреждений, жилого фонда и коммерческих объектов будет идти поэтапно в течение пяти дней в соответствии с графиками, согласованными с городской администрацией. Важное условие для подачи тепла – техническая готовность систем отопления зданий к работе в отопительном сезоне, – сообщил управляющий директор филиала Евгений Артемов.

Сейчас идет регулировка температурных параметров теплоносителя и давления в магистральных трубопроводах. Непосредственное подключение зданий к центральной системе теплоснабжения будут вести управляющие компании и жилищно-эксплуатационные организации, отвечающие за обслуживание внутридомовых коммуникаций.

Сроки подключения конкретных домов можно узнать на официальном сайте горадминистрации Курска.

С 13 сентября филиал уже начал подавать тепло социальным объектам по заявкам учреждений.

Ранее КП сообщала, что в Курске специалисты «Квадры» будут проводить работы по подключению новых домов на проспекте Плевицкой к центральной городской системе теплоснабжения. Они выполнят техническое присоединение теплосетей от этих зданий к трубопроводам на улице Косухина.

Из-за этого с 00:00 4 октября до шести утра 6 октября отключат горячую воду на улицах: Косухина, Студенческой, Мыльникова, проспектах: Клыкова, Хрущева и Майскому бульвару.

Работы спланированы таким образом, чтобы вместе с горячей водой включить отопление по этим улицам в соответствии с утвержденным графиком подключения.