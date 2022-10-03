С 4 по 6 октября в Северо-Западном районе Курска не будет горячей воды

Дома на проспекте Плевицкой будут подключать к центральной городской системе теплоснабжения Фото: Архив "КП"

В Курске специалисты «Квадры» будут проводить работы по подключению новых домов на проспекте Плевицкой к центральной городской системе теплоснабжения. Они выполнят техническое присоединение теплосетей от этих зданий к трубопроводам на улице Косухина.

Из-за этого с 00:00 4 октября до шести утра 6 октября отключат горячую воду на улицах: Косухина, Студенческой, Мыльникова, проспектах: Клыкова, Хрущева и Майскому бульвару.

Работы спланированы таким образом, чтобы вместе с горячей водой включить отопление по этим улицам в соответствии с утвержденным графиком подключения.