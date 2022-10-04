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Политика4 октября 2022 8:18

В Курской области отменили проверку системы оповещения

Ее планировали провести 5 октября
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Проверку отменили из-за сложной геополитической ситуации

Проверку отменили из-за сложной геополитической ситуации

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комплексные проверки готовности систем оповещения проводиться не будут в Курской области, сообщили в администрации региона.

- В МЧС России принято решение об отмене проверок, запланированных на 5 октября. В связи со сложной геополитической обстановкой и проведением специальной военной операции решено отменить комплексные проверки готовности систем оповещения населения, - сообщили в Доме Советов.

Отмене подлежит также замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

В Курске продолжается частичная мобилизация. 3 октября около 200 человек из восьми районов отправились во Владимирскую область. Отправка состоялась в военкомате Железнодорожного округа Курска и Курского района.

Уже утром автобусы прибудут в учебный центр, где будет проходить подготовка мобилизованных военных.