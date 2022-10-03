3 октября еще около 200 мобилизованных из Курска отправились в учебный центр

В Курске продолжается частичная мобилизация Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается частичная мобилизация. Так, сегодня, 3 октября около 200 человек из восьми районов отправились во Владимирскую область. Отправка состоялась в военкомате Железнодорожного округа Курска и Курского района.

Уже утром автобусы прибудут в учебный центр, где будет проходить подготовка мобилизованных военных.

- Они вспомнят все, чему обучались ранее, восстановят навыки в стрельбе, оказании первой медицинской помощи, а также тактике ведения боя, - рассказывают в областной администрации.

В учебном центре курян обеспечат всем необходимым. Кроме того, они дополнительно получат наборы, собранные администрацией региона и в районах области: резиновые сапоги, термобелье, запасной комплект теплой одежды и прочее.

Всего из Курской области в учебные центры уже организовано девять отправок.