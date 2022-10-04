В центре Курска устанавливают исторические стенды

Проект был разработан ко Дню города Фото: Светлана ВОЛКОВА

По инициативе администрации города установлены исторические стенды на улице Горького.

Проект разработан Центром компетенций комфортной городской среды и комитетом по культуре в концепции пешеходной улицы к празднованию Дня города Курска, пояснили в мэрии.

Улица Горького насыщена старыми зданиями и сооружениями и уникальными достопримечательностями: дом булочника Везгуанта XIX века, Сергиево-Казанский кафедральный собор, церковно-приходская школа 1911 года, Свято-Троицкий женский монастырь.

Ранее КП сообщала, что в Курске идет ремонт фасада архитектурного памятника церковного зодчества второй половины XVIII века Сергиево-Казанского собора. Он является объектом культурного наследия, включенным в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в статусе федерального.

- Сохранить храм для наших потомков необходимо. Сейчас идет текущий ремонт фасада. Его проводит имеющая лицензию Министерства культуры РФ организация на основании выданного разрешения. Ремонт осуществляется в строгом соответствии с рабочей документацией под контролем представителей авторского надзора и научного руководства, – рассказала председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял.