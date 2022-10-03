В Курске ремонтируют Сергиево-Казанский собор

В областном центре расположено немало старинных храмов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске проводится ремонт фасада архитектурного памятника церковного зодчества второй половины XVIII века Сергиево-Казанского собора. Он является объектом культурного наследия, включенным в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в статусе федерального.

- Сохранить храм для наших потомков необходимо. Сейчас идет текущий ремонт фасада. Его проводит имеющая лицензию Министерства культуры РФ организация на основании выданного разрешения. Ремонт осуществляется в строгом соответствии с рабочей документацией под контролем представителей авторского надзора и научного руководства, – рассказала председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял.

Собор связан с памятью преподобного Серафима Саровского. Предание гласит, что семилетний мальчик упал с деревянных лесов, окружавших строящуюся колокольню, но остался жив и невредим. Прошли годы, и Прохор Машнин прославился под именем преподобного Серафима Саровского – великого русского святого. На месте падения у стен собора ему установлен памятник