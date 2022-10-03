Сервис Сбербанка по поиску и покупке проблемных непрофильных активов стал популярным у жителей Черноземья

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Сбер продолжает развивать площадку по продаже активов Портал DA. Каждый месяц количество пользователей сервиса для поиска и приобретения залогового и непрофильного имущества пополняется на 40 000 человек. Ежемесячно число зарегистрированных инвесторов увеличивается в среднем на 2 500 человек. Всего на Портале DA в регионах Черноземья с января 2022 года было продано активов на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Сейчас на Портале DA представлены активы Сбера и более 30 банков-партнёров с различными доступными способами покупки. Это активы, продаваемые собственником по прямому договору купли-продажи, и активы в залоге, реализуемые на торгах в процедурах банкротства или исполнительного производства. На платформе пользователь может найти и купить квартиру, дачу и другое имущество по привлекательной стоимости. Здесь также представлены лизинговые компании и автосалоны, у которых можно приобрести актив напрямую и без обременений.

Михаил Белоусов, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка ПАО СберБанк:

«Мы сосредоточены на том, чтобы процесс покупки имущества напрямую у банка или в торгах был максимально прост и понятен покупателю. Информация на портале размещается от лица Сбера или банков-партнёров, которые продают залоговое имущество, и является достоверной. Сотрудники банка дистанционно предоставят информацию о конкретном активе, организуют осмотр и проконсультируют по возможным типам сделки. Платформа будет также полезна продавцам, которые могут размещать свое имущество бесплатно и по агентской схеме. Активы, выставленные на продажу, могут быть самыми разными — от жилых и коммерческих помещений до земельных участков и спецтехники».