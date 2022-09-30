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Общество30 сентября 2022 14:30

В обстрелянном ВСУ поселке Краснооктябрьский Курской области восстановили электроснабжение

Глушковский район снова был атакован 28 сентября
Кристина ГОРБАТЕНКО
В результате обстрела было зафиксировано более 20 прилетов

В результате обстрела было зафиксировано более 20 прилетов

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

28 сентября под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский, который находится рядом с уже пострадавшим селом Волфино в Глушковском районе. Было зафиксировано более 20 прилетов. Сильно разрушено здание бывшей школы. Также есть повреждения соседнего трехэтажного жилого дома.

Среди мирных жителей никто не пострадал.

Серьезный ущерб был нанесен и трансформаторной подстанции, из-за чего часть поселка оказалась не только без электроэнергии, но и без воды.

У себя в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сегодня, 30 сентября, в 15:45 электроснабжение в поселке Краснооктябрьский восстановили по нормальной схеме.