29 сентября военкомат Центрального и Сеймского округов Курска отправит мобилизованных

Отправки мобилизованных из региона продолжаются Фото: Светлана ВОЛКОВА

Утром 29 сентября в военном комиссариате Центрального и Сеймского округов состоится отправка очередной партии мобилизованных курян. Об этом сообщили в мэрии Курска. Всего отсюда для участия в СВО в этот день уйдет почти сто человек. На мероприятии будет присутствовать военный комиссар Центрального и Сеймского округов Игорь Ясько.

Ранее КП сообщала, что 28 сентября из Железногорска Курской области в распоряжение Вооруженных Сил отправили 60 человек.

Днем 28 сентября жители города сообщили в соцсетях, что слышали хлопки. Губернатор Роман Старовойт заявил, что повода для беспокойства нет.

- Громкие звуки, на которые обратили внимание многие пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации Министерства обороны. Ситуация под контролем, оснований для беспокойства нет, - сообщил глава региона.

27 сентября, примерно в 21:10 в городе также был зафиксирован громкий звук.

- Как сообщили наши военные, на большой высоте работает авиация Министерства обороны. Оснований для беспокойства нет, - сообщил в соцсетях Роман Старовойт.