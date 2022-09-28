Роман Старовойт объяснил громкие звуки над Курском 28 сентября работой авиации

Второй день подряд куряне сообщают о громких звуках Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Второй день подряд курян пугают громкие звуки, которые слышны в небе. Днем 27 сентября жители города сообщили в соцсетях, что слышали хлопки. Губернатор Роман Старовойт заявил, что повода для беспокойства нет.

- Громкие звуки, на которые обратили внимание многие пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации Министерства обороны. Ситуация под контролем, оснований для беспокойства нет, - сообщил глава региона.

Напомним, вчера, 27 сентября, примерно в 21:10 в городе также был зафиксирован громкий звук.

- Как сообщили наши военные, на большой высоте работает авиация Министерства обороны. Оснований для беспокойства нет, - сообщил в соцсетях Роман Старовойт.