Куряне смогут бесплатно и без направления сделать флюорографию

Обследование можно будут пройти три дня Фото: Светлана ВОЛКОВА

27, 28 и 29 сентября с 10:00 до 15:00 в Курске возле ТЦ «МегаГРИНН» (ул. Карла Маркса, 68) будет работать передвижной флюорограф. Обследование бесплатное, его смогут пройти все желающие. Результаты сразу выдадут на руки.

Врачи настоятельно рекомендуют делать флюорографию не реже раза в год. Обследование легких на наличие опасных заболеваний особенно важно для тех, кто не проходил его более двух лет.

Ранее КП сообщала, что в больнице скорой медицинской помощи с начала июня работает сосудистый центр, оснащенный ангиографом для выполнения коронарографии и стентирования. Выполнено уже около 450 операций по установке стентов в коронарные сосуды, сообщили в администрации региона. При остром инфаркте миокарда такая операция спасает жизнь пациента.

Критически важно оказать пациенту помощь как можно быстрее. В кардиологии действует правило «золотого часа», когда помощь наиболее эффективна. Чем быстрее медики начнут лечение, тем больше шансов у пациентов на выживание и меньше осложнений после инфарктов; поэтому принципиально важно вызвать скорую помощь оперативно.