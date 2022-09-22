В курской БСМП провели более 450 операций по установке стентов в коронарные сосуды

Основные симптомы острого инфаркта миокарда - боль и чувство сдавливания в груди Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больнице скорой медицинской помощи с начала июня работает сосудистый центр, оснащенный ангиографом для выполнения коронарографии и стентирования. Выполнено уже около 450 операций по установке стентов в коронарные сосуды, сообщили в администрации региона. При остром инфаркте миокарда такая операция спасает жизнь пациента.

Критически важно оказать пациенту помощь как можно быстрее. В кардиологии действует правило «золотого часа», когда помощь наиболее эффективна. Чем быстрее медики начнут лечение, тем больше шансов у пациентов на выживание и меньше осложнений после инфарктов; поэтому принципиально важно вызвать скорую помощь оперативно.

Основными симптомами острого инфаркта миокарда являются боль и чувство сдавливания в груди, которые не проходят более 15 минут, одышка, холодный пот, чувство страха, потеря сознания, тошнота и рвота. Если у вас или у человека рядом появились такие симптомы, срочно позвоните по телефонам 103 или 112.