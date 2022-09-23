В Курской области растет число новых случаев заболевания коронавирусом

В Курской области сохраняется сложная ситуация с коронавирусом Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжает увеличиваться число новых случаев заболевания коронавирусом. Так, по данным оперштаба на 23 сентября, в регионе COVID-19 заразились еще 649 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 139 010 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 360 человек, на ИВЛ – 15 (13 – инвазивная, 2 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2508 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что в инфекционном центре Курской областной многопрофильной клинической больницы открыли 50 дополнительных мест для пациентов с COVID-19.