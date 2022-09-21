Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье21 сентября 2022 13:58

В инфекционном центре Курской ОКБ открыли 50 дополнительных мест для пациентов с COVID-19

Всего людей с коронавирусом в области принимают три стационара
Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курской области сохраняется сложная ситуация с коронавирусом

В Курской области сохраняется сложная ситуация с коронавирусом

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области сохраняется сложная ситуация с коронавирусной инфекцией. Так, по данным на 21 сентября в регионе от коронавируса умер мужчина 86 лет.

Пациентов с ковид в области принимают три стационара: инфекционный центр областной больницы, инфекционная больница имени Н.А. Семашко и специализированное отделение городской больницы №4 - для оказания помощи беременным. Больница имени Н.А. Семашко не полностью перепрофилирована в ковидный стационар и продолжает работу как инфекционная больница.

- Эпидемиологическая ситуация позволяет использовать для лечения таких пациентов только специализированные лечебные учреждения и не перепрофилировать в ковидарии обычные больницы, - говорят в обладминистрации.

В областной администрации также сообщили, что еще 50 мест для людей с ковид открыли в инфекционном центре Курской областной многопрофильной клинической больницы.

Всего в стационарах для пациентов с коронавирусом выделено 480 мест, в том числе 59 реанимационных. Все они обеспечены кислородом. Из них на сегодняшний день занято 358, свободно 122.