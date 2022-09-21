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Здоровье21 сентября 2022 7:07

От ковид умер 86-летний курянин

За сутки зарегистрирован 601 случай заражения
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе зафиксирован один летальный случай

В регионе зафиксирован один летальный случай

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 21 сентября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 137 734 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 601 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 358 человек, на ИВЛ – 16 (13 – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2508 человек. В том числе за последние сутки - мужчина 86 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.