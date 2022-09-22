Курские спортсмены завоевали путевки на чемпионат мира по каратэ

Сборная Курской области завоевала две бронзовые медали. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В чемпионате России по всестилевому каратэ приняли участие более 300 спортсменов из 52-х регионов страны. Сборная Курской области завоевала две бронзовые медали. Александра Полина стала третьей в весовой категории до 70 кг, а Владимир Сметанин замкнул ТОП-3 в абсолютной весовой категории. Поздравляем спортсменов их тренера Виталия Горохова. Отметим, что Александра и Владимир по итогам минувших соревнований завоевали путевки на участие в чемпионате мира в составе сборной России.

Как сообщалось ранее, курский «Авангард» ушел от домашнего поражения в матче с «Металлургом». Парни Дениса Гершуна не знают неудач на протяжении 19 встреч.