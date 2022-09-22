23 сентября в Курске пройдет митинг в поддержку референдумов

Мероприятие состоится на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске пройдет митинг в поддержку предстоящих референдумов о вхождении в состав РФ. .

Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября. Вынужденные переселенцы из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, временно проживающие в Курской области, также смогут принять участие в голосовании.

Представители общественных организаций 23 сентября проведут митинг в поддержку референдумов. Он состоится в 13:00 на Театральной площади Курска.

Ранее КП сообщала, что в областном центре уже около 200 курян получили повестки в военкомат.

В настоящий момент есть список тех, кто не подлежит мобилизации — это сотрудники предприятия «Авиавтоматика». Также будут освобождены и те, кто самостоятельно воспитывают ребенка до восьми лет, отцы четырех и более детей, единственные опекуны больных родственников, временно негодные или ограниченно годные по состоянию здоровья.