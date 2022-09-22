В курских военкоматах в работе находятся более тысячи повесток

Неявка грозит уголовной ответственностью Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном центре 200 курян получили повестки в военкомат.

В Курске началась мобилизация. О том, что уже сделано, а что предстоит рассказал военный комиссар Центрального и Сеймского округов областного центра Игорь Ясько.

Запасникам ограничили выезд из региона

21 сентября был подписан Приказ, в соответствии с которым гражданам, находящимся в запасе и подлежащем призыву ограничен выезд. Покинуть территорию города можно только с разрешения военного комиссариата. Если человек работает вахтовым методом или отдыхает где-то и не может вернуться в Курск в течение трех дней, он должен встать на учет в том месте, где находится. Призывать его будут уже оттуда, пояснили в военкомате.

Не призовут сотрудников "оборонки", многодетных и опекунов

Игорь Ясько подчеркнул, что освобождаются от призыва те, у кого отсрочка или если они работают на оборонно-промышленном предприятии. В настоящий момент есть список тех, кто не подлежит мобилизации — это сотрудники предприятия «Авиавтоматика». Также будут освобождены и те, кто самостоятельно воспитывают ребенка до восьми лет, отцы четырех и более детей, единственные опекуны больных родственников, временно негодные или ограниченно годные по состоянию здоровья.

Он также заметил, что подлежат призыву те, кто проходил военную службу в рядах ВС РФ, вплоть до 50 лет. Неявка по повестке грозит уголовной ответственностью.

Медкомиссию проводят не всем

— Вручили уже более 200 повесток, более тысячи — в работе. Звонят в военкомат даже ночью. Расспрашивают, как быть. Многие задают вопрос — будет ли медкомиссия? Не будет. В военном билете уже указана категория годности. Но если есть основания, то будут направлять на медкомиссию, — подчеркнул военком.

Все документы оформляются в военном комиссариате. Затем мобилизованных отправляют на пункт сбора, оттуда будет происходить распределение по частям. После учебы они отправятся к месту службы.

Служба войдет в стаж

Игорь Александрович отметил, что те, кто идут на службу по мобилизации приравнены к военнослужащим по контракту. Все льготы на них распространяются. После специальной военной операции они получат статус участника боевых действий, в этом случае идет день за два. И эта служба войдет в стаж.

Военком также пояснил, что людской мобилизационный резерв — это другое понятие. В мирное время резервистов обучают на базе воинских частей и считается, что это территориальная оборона.

Ранее КП сообщала, что в связи с объявлением частичной мобилизации в Курской области открыта горячая линия психологического сопровождения: 8-910-022-50-62.

- На нее могут позвонить люди, подлежащие мобилизации, и их родственники. Звонки принимают круглосуточно без выходных. Профессиональные психологи помогут справиться с эмоциональной напряженностью и повысить адаптационный потенциал, - сказали чиновники.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мобилизованные смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, и утверждены постановлением, которое подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены.

Правда, решение распространяется только на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.