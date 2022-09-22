В Курске работает линия психологической помощи для мобилизованных и их родных

Часть курян уже получили повестки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с объявлением частичной мобилизации в Курской области открыта горячая линия психологического сопровождения: 8-910-022-50-62.

Об этом сообщили в администрации региона.

- На нее могут позвонить люди, подлежащие мобилизации, и их родственники. Звонки принимают круглосуточно без выходных. Профессиональные психологи помогут справиться с эмоциональной напряженностью и повысить адаптационный потенциал, - сказали чиновники.

Ранее КП сообщала, что на брифинге военком Курской области Владимир Родионов заявил, что без разрешения военного комиссариата запрещено покидать пределы региона гражданам, состоящим на учете. Тем, кто выехал из области раньше, нужно вернуться в течение трех дней.

Это в частности касается мужчин, которые прописаны в Курской области, но работают в других регионах России.