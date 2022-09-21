Кого призовут на военную службу в Курске во время частичной мобилизации в России в 2022 году

В Курской области обсудили алгоритм реализации Указа и назначили ответственных
Фото: Светлана ВОЛКОВА
21 сентября в России объявлено о частичной мобилизации.
КП уже сообщала, что губернатор Курской области Роман Старовойт провел первое заседание мобилизационной комиссии. В нем приняли участие представители военного комиссариата Курской области и других силовых ведомств, главы районов и руководителями органов исполнительной власти. Заседание было посвящено вопросу выполнения Указа Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.
На заседании участники обсудили алгоритм реализации Указа и назначили ответственных.
21 сентября в Доме журналиста прошел брифинг военного комиссара Владимира Родионова и председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова.
Здесь отметили, что в Курской области будут призваны около 2,5-3 тысяч человек.
Михаил Горбунов рассказал, что в регионе формируется мобилизационный людской резерв, который будет решать задачи на территории города и области:
- Эти люди пройдут обучение и спокойно будут работать дальше. Но при необходимости их вызовут. Также резервисты получат выплаты.
Владимир Родионов сообщил, что из Курской области уже отправлено 800 человек по контракту и 200 добровольцев.
В регионе продолжают формировать мобилизационный людской резерв, отметили на брифинге
Фото: Светлана ВОЛКОВА
С 1 октября начнется призыв, однако срочники в СВО участия не принимают. Военком предостерег призывников, журналистов и блогеров от искажения информации.
Военный комиссар подчеркнул, что в основном нужны высококвалифицированные специалисты боевых специальностей: войска специального назначения, ВДВ, артиллеристы, танкисты, мотострелковые бригады, саперы, медики. Работников оборонных предприятий призывать не будут. В первую очередь отправят около 600-800 человек.
На брифинге напомнили, что без разрешения военного комиссариата запрещено покидать пределы региона гражданам, состоящим на учете. Тем, кто выехал из области раньше, нужно вернуться в течение трех дней.
В администрации региона пояснили, что из 25 миллионов резервистов в России будут призваны менее 1%.
КОГО МОБИЛИЗАЦИЯ НЕ ЗАТРОНЕТ?
Частичная мобилизация не затронет:
студентов,
тех, кто служит по призыву,
граждан без боевого опыта.
КТО ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ В РАМКАХ МОБИЛИЗАЦИИ?
Частичной мобилизации подлежат:
отслужившие в армии,
имеющие боевой опыт,
имеющие военно-учетную специальность, нужную для ВС РФ.
КОГО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МОГУТ МОБИЛИЗОВАТЬ?
Солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет;
младших офицеров до 50 лет;
майоров, подполковников, капитанов до 55 лет;
полковников, капитанов первого ранга до 60 лет;
высших офицеров до 65 лет.
ПОВЕСТКУ ВРУЧАЮТ ТОЛЬКО ЛИЧНО В РУКИ
Мобилизовать могут только по мобилизационному предписанию или повесткой в военкомат.
— У достаточного большого количества людей право на вручение повестки есть, они и будут вручать, — отметил Владимир Родионов.
Приглашения в военкомат через портал Госуслуг или по телефону в администрации региона назвали фейками.