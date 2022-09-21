Кого призовут на военную службу в Курске во время частичной мобилизации в России в 2022 году

В Курской области обсудили алгоритм реализации Указа и назначили ответственных Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 сентября в России объявлено о частичной мобилизации.

КП уже сообщала, что губернатор Курской области Роман Старовойт провел первое заседание мобилизационной комиссии. В нем приняли участие представители военного комиссариата Курской области и других силовых ведомств, главы районов и руководителями органов исполнительной власти. Заседание было посвящено вопросу выполнения Указа Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.

На заседании участники обсудили алгоритм реализации Указа и назначили ответственных.

21 сентября в Доме журналиста прошел брифинг военного комиссара Владимира Родионова и председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова.

Здесь отметили, что в Курской области будут призваны около 2,5-3 тысяч человек.

Михаил Горбунов рассказал, что в регионе формируется мобилизационный людской резерв, который будет решать задачи на территории города и области:

- Эти люди пройдут обучение и спокойно будут работать дальше. Но при необходимости их вызовут. Также резервисты получат выплаты.

Владимир Родионов сообщил, что из Курской области уже отправлено 800 человек по контракту и 200 добровольцев.

В регионе продолжают формировать мобилизационный людской резерв, отметили на брифинге Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 октября начнется призыв, однако срочники в СВО участия не принимают. Военком предостерег призывников, журналистов и блогеров от искажения информации.

Военный комиссар подчеркнул, что в основном нужны высококвалифицированные специалисты боевых специальностей: войска специального назначения, ВДВ, артиллеристы, танкисты, мотострелковые бригады, саперы, медики. Работников оборонных предприятий призывать не будут. В первую очередь отправят около 600-800 человек.

На брифинге напомнили, что без разрешения военного комиссариата запрещено покидать пределы региона гражданам, состоящим на учете. Тем, кто выехал из области раньше, нужно вернуться в течение трех дней.

В администрации региона пояснили, что из 25 миллионов резервистов в России будут призваны менее 1%.

КОГО МОБИЛИЗАЦИЯ НЕ ЗАТРОНЕТ?

Частичная мобилизация не затронет:

студентов,

тех, кто служит по призыву,

граждан без боевого опыта.

КТО ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ В РАМКАХ МОБИЛИЗАЦИИ?

Частичной мобилизации подлежат:

отслужившие в армии,

имеющие боевой опыт,

имеющие военно-учетную специальность, нужную для ВС РФ.

КОГО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МОГУТ МОБИЛИЗОВАТЬ?

Солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет;

младших офицеров до 50 лет;

майоров, подполковников, капитанов до 55 лет;

полковников, капитанов первого ранга до 60 лет;

высших офицеров до 65 лет.

ПОВЕСТКУ ВРУЧАЮТ ТОЛЬКО ЛИЧНО В РУКИ

Мобилизовать могут только по мобилизационному предписанию или повесткой в военкомат.

— У достаточного большого количества людей право на вручение повестки есть, они и будут вручать, — отметил Владимир Родионов.

Приглашения в военкомат через портал Госуслуг или по телефону в администрации региона назвали фейками.