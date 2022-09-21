В Курской области прошло первое заседание мобилизационной комиссии

Глава региона пообещал дать разъяснениями для курян по всем вопросам, как только будут получены соответствующие установки от Минобороны РФ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел первое заседание мобилизационной комиссии. В нем приняли участие представители военного комиссариата Курской области и других силовых ведомств, главы районов и руководителями органов исполнительной власти. Заседание было посвящено вопросу выполнения Указа Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.

На заседании участники обсудили алгоритм реализации Указа и назначили ответственных.

- Дал поручение комитету информации и печати областной администрации совместно с комитетом региональной безопасности и военным комиссариатом Курской области провести брифинг для СМИ с четким разъяснениями для курян по всем вопросам, как только будут получены соответствующие установки от Минобороны, - добавил Роман Старовойт.