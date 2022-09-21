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Политика21 сентября 2022 11:33

В Курской области прошло первое заседание мобилизационной комиссии

Участники обсудили алгоритм реализации Указа о частичной мобилизации
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Глава региона пообещал дать разъяснениями для курян по всем вопросам, как только будут получены соответствующие установки от Минобороны РФ

Глава региона пообещал дать разъяснениями для курян по всем вопросам, как только будут получены соответствующие установки от Минобороны РФ

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел первое заседание мобилизационной комиссии. В нем приняли участие представители военного комиссариата Курской области и других силовых ведомств, главы районов и руководителями органов исполнительной власти. Заседание было посвящено вопросу выполнения Указа Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.

На заседании участники обсудили алгоритм реализации Указа и назначили ответственных.

- Дал поручение комитету информации и печати областной администрации совместно с комитетом региональной безопасности и военным комиссариатом Курской области провести брифинг для СМИ с четким разъяснениями для курян по всем вопросам, как только будут получены соответствующие установки от Минобороны, - добавил Роман Старовойт.