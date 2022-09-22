В Курске пройдет благотворительна ярмарка

Изделия принимают до 23 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всех желающих приглашают принять участие в благотворительной ярмарке «Мы с вами». Она состоится 24 сентября в 11:00 в Литературном музее (г. Курск, ул. Садовая, 21).

В программе - мастер-класс по живописи и поэтический марафон. Также на ярмарку принимаются изделия ручной работы, живописи и скульптуры, которые можно принести в музей до 23 сентября.

Все средства, собранные в ходе мероприятия, будут направлены на помощь детям и семьям, прибывшим из Донбасса, с территории Харьковской области, а также военнослужащим, принимающим участие в СВО.