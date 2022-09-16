В ходе спецоперации на территории Украины погиб еще один курянин

Александр погиб 26 августа в бою за село Богородичное в ДНР Фото: материалы пресс-служб

Трагической новостью поделились в администрации Курской области. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк Александр Стукалов, он проживал в поселке Сахаровка Курского района.

Александр погиб 26 августа при выполнении боевых задач - в бою за село Богородичное в ДНР. Ему было 40 лет.

Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец села Александровка Толпинского сельсовета Кореневского района Артем Дегтярев. Молодой человек с 2022 года служил по контакту в звании рядового. Погиб Артем 22 августа при выполнении боевых задач. Ему был 21 год.

Награжден Орденом Мужества посмертно.