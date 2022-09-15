Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика15 сентября 2022 12:44

В ходе спецоперации на территории Украины погиб еще один курянин

Артем Дегтярев служил по контракту
Кристина ГОРБАТЕНКО
Военнослужащему был 21 год

Военнослужащему был 21 год

Фото: материалы пресс-служб

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб еще один наш земляк - уроженец села Александровка Толпинского сельсовета Кореневского района Артем Дегтярев. Трагической новостью поделилась глава района Марина Дегтярева.

После окончания МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа» молодой человек трудился в АО «Толпино» рабочим. С 2022 года служил по контакту в звании рядового.

Артем погиб 22 августа при выполнении боевых задач. Ему был 21 год.

- Артем был простым парнем, отзывчивым товарищем, трудолюбивым, настоящим патриотом, поэтому неслучайно пошел служить по контракту, - делится воспоминаниями Марина Дегтярева.

Артем Васильевич посмертно награжден Орденом Мужества. 15 сентября он был похоронен на кладбище в селе Александровка.