В ходе спецоперации на территории Украины погиб еще один курянин

Военнослужащему был 21 год Фото: материалы пресс-служб

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб еще один наш земляк - уроженец села Александровка Толпинского сельсовета Кореневского района Артем Дегтярев. Трагической новостью поделилась глава района Марина Дегтярева.

После окончания МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа» молодой человек трудился в АО «Толпино» рабочим. С 2022 года служил по контакту в звании рядового.

Артем погиб 22 августа при выполнении боевых задач. Ему был 21 год.

- Артем был простым парнем, отзывчивым товарищем, трудолюбивым, настоящим патриотом, поэтому неслучайно пошел служить по контракту, - делится воспоминаниями Марина Дегтярева.

Артем Васильевич посмертно награжден Орденом Мужества. 15 сентября он был похоронен на кладбище в селе Александровка.