В Елизаветовке Курской области ВСУ обстреляли российских военных

Военные РФ попали под обстрел днем 14 сентября Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

У себя в социальных сетях глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночь в приграничных районах региона прошла спокойно, чего нельзя сказать о вчерашнем дне. По словам губернатора, 14 сентября в приграничном районе атаке подверглись российские военные.

- Вчера в течение дня со стороны Украины обстреливали позиции наших бойцов недалеко от деревни Елизаветовка Глушковского района. Ответным огнем огневые точки украинцев были подавлены, - сообщил губернатор.

Напомним, утром 12 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Зафиксировано порядка десяти прилетов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль, - сказал глава региона.