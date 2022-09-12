ВСУ снова обстреляли поселок Теткино Курской области

Фото последствий обстрела Роман Старовойт опубликовал у себя в соцсетях Фото: материалы пресс-служб

Утром 12 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Зафиксировано порядка десяти прилетов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль, - сказал глава региона.

Сообщается, что в результате атаки район обстрела остался без света. Есть повреждения газопровода.

- Ремонтная бригада уже приступила к работе по восстановлению электроснабжения. На место прибыли представители газовой службы. Также идет оценка нанесенного ущерба. Обязательно поможем всем, - сообщил губернатор.