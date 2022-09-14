14 сентября из Курска стартует Марш Мира

В местах остановок будут возлагать венки и цветы у памятных мест Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 14 сентября, в 21:00 на мемориальном комплексе «Курская дуга» стартует XXXII Марш Мира. В этот раз он посвящен Году культурного наследия народов России и памяти Почетного гражданина городов Курск, Ржев и Соледар Петра Алексеевича Михина.

Как рассказывают в городской администрации, Марш пройдет по маршруту Курск — Константиново — Коломна — Тула — Тверь — Ржев — Курск. В местах остановок будут возлагать венки и цветы у памятных мест, пройдут презентации «Люди, символы и традиции Курского края», а также встречи с горожанами.

Помимо этого, планируют заключить договоров о сотрудничестве между учебными заведениями Курска и городов: Тулы, Твери, Ржева.

Всего в мероприятии примут участие 40 представителей общественных и национальных организаций региона, руководители образовательных и дошкольных учреждений Курска, студенты и журналисты.