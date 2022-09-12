Коронавирусом заразились еще 619 курян

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Курской области продолжает расти число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 12 сентября, в регионе COVID-19 заразились еще 619 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 132 519 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 337 человек, на ИВЛ – 13 (10 – инвазивная, 3 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2506 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.