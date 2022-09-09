В Суджанском районе Курской области неизвестные напали на росгвардейцев и скрылись

Курян просят сохранять спокойствие и бдительность Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации сообщили о том, что в Суджанском районе Курской области неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов. В результате нападения пострадал один человек, он ранен.

Сейчас нападавших разыскивают. Курян просят сохранять спокойствие и бдительность. О подозрительных гражданах сообщать в полицию по номеру 102 или 112.

Ранее КП сообщала, что в Курской области в очередной раз продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем с 7 сентября на 15 суток до 22 сентября,- сказал глава региона. – Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112.

Напомним, желтый уровень террористической опасности был введен в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов в Курской области. Это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический — красный.