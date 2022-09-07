В Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности

Действие «желтого» уровня террористической опасности продлили до 22 сентября Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области в очередной раз продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем с 7 сентября на 15 суток до 22 сентября,- сказал глава региона. – Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112.

Напомним, желтый уровень террористической опасности был введен в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов в Курской области. Это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический — красный.

Ранее КП сообщала об обстреле 6 сентября Глушковского района. Под огнем оказался поселок Теткино. Был зафиксирован 21 прилет. Поселок оказался обесточен.