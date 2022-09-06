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Политика6 сентября 2022 9:20

Губернатор Курской области сообщил подробности обстрела Глушковского района со стороны ВСУ

Чудом обошлось без жертв
Кристина ГОРБАТЕНКО
Фотографии последствий обстрела Роман Старовойт опубликовал у себя в соцсетях

Фотографии последствий обстрела Роман Старовойт опубликовал у себя в соцсетях

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 6 сентября, губернатор Курской области сообщил об обстреле Глушковского района. Под огнем оказался поселок Теткино. Был зафиксирован 21 прилет. Поселок оказался обесточен.

Пострадали различные сооружения

Пострадали различные сооружения

Фото: материалы пресс-служб

Теперь глава региона поделился подробностями обстрела. По его словам, основной удар пришелся на территорию, принадлежащую агрокомплексу «Глушковский», которая расположена на стыке двух населенных пунктов — Теткино и Попово-Лежачи.

Прилеты пришлись на разгар рабочего дня

Прилеты пришлись на разгар рабочего дня

Фото: материалы пресс-служб

Основной удар пришелся на территорию, принадлежащую агрокомплексу «Глушковский»

Основной удар пришелся на территорию, принадлежащую агрокомплексу «Глушковский»

Фото: материалы пресс-служб

- Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения. Чудом обошлось без жертв среди сотрудников: прилеты пришлись на разгар рабочего дня. Сейчас на месте работают специалисты. В ближайшее время будет возобновлена подача электроэнергии. В жилом секторе поселков, к счастью, на этот раз существенных повреждений нет, - сказал губернатор.

Происшествия: ЧП