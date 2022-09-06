Поселок Теткино в Курской области находится под обстрелом ВСУ

Поселок обесточен Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Глушковский район Курской области снова под обстрелом ВСУ. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Поселок Теткино снова под обстрелом ВСУ. На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Поселок обесточен. Подробности сообщу позже, - заявил глава региона.

Напомним, только вчера вечером, 5 сентября, поселок Теткино снова был обстрелян со стороны ВСУ.

- Зафиксировано не менее 12 прилетов. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако есть повреждения в нескольких домовладениях: пострадали окна, крыши, заборы, надворные постройки, есть попадание в колодец с водой. Сейчас на месте работают специалисты, которые установят степень ущерба. Вся необходимая помощь владельцам пострадавших домов будет оказана в оперативные сроки, - сообщал губернатор.