ВСУ снова обстреляли поселок Теткино в Курской области

Фотографии поврежденных домов Роман Старовойт опубликовал у себя в соцсетях Фото: материалы пресс-служб

Сегодня около 19:00 ВСУ снова обстреляли приграничье Курской области. В очередной раз под атаку попал поселок Теткино в Глушковском районе. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Зафиксировано не менее 12 прилетов. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако есть повреждения в нескольких домовладениях: пострадали окна, крыши, заборы, надворные постройки, есть попадание в колодец с водой. Сейчас на месте работают специалисты, которые установят степень ущерба. Вся необходимая помощь владельцам пострадавших домов будет оказана в оперативные сроки, - сказал глава региона.